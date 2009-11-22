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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 22 ноября 2009
Милан
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 3
Завершен
Кальяри
5'
К. Зеедорф
38'
М. Боррьелло
40'
Пато
62'
Роналдиньо (П)
9'
А. Матри
30'
А. Лаццари
69'
Нене
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
+4
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
И. Абате
Замена
Р. Страссер
️️️️
Пато
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
А. Лаццари
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Ф. Писано
️️️️
М. Канини
Замена
И. Абате
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 4:3!
Нене
Пас отдал
Жеда
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
Нене
️️️️
Д. Бьондини
Желтая карточка
Д. Астори
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Роналдиньо
ГОЛ! 3:2!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
ГОЛ! 2:2!
М. Боррьелло
ГОЛ! 1:2!
А. Лаццари
Пас отдал
Жеда
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ! 1:1!
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
Пас отдал
М. Боррьелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
49
Роналдиньо
ЛФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
(К)
ЦЗ
2
Микеле Канини
ПЗ
5
Даниэле Конти
ОП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
АП
27
Жеда
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Родни Страссер
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Кальяри
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
7
Нене
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
4-2-1-3
1
Дида
19
Дзамбротта
13
Каладзе
3
Силва
30
Оддо
21
Пирло
90
Амброзини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
22
Боррьелло
12
Пато
4-1-2-1-2
22
Маркетти
2
Канини
13
Астори
6
Лопес
33
Агостини
5
Конти
27
Дессена
8
Бьондини
10
Лаццари
21
Матри
27
Жеда
10
Зеедорф
20
Абате
20
Абате
10
Зеедорф
12
Пато
3
Страссер
3
Страссер
12
Пато
22
Боррьелло
9
Индзаги
9
Индзаги
22
Боррьелло
2
Канини
24
Писано
24
Писано
2
Канини
21
Матри
11
Ларривей
11
Ларривей
21
Матри
8
Бьондини
7
Нене
7
Нене
8
Бьондини
Остались в запасе
Милан
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
93
Марио Бркляча
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Кальяри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 16:55 (прямая)
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