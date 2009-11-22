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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Спортинг
Херес - Спортинг: обзор матча 22 ноября 2009
Херес
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Спортинг
Замена
Д. Мальдонадо
️️️️
П. Антонито
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
Д. Камачо
️️️️
Кармело
Замена
Э. Викейра
️️️️
А. Бергантиньос
Замена
Д. Баррал
️️️️
М. Билич
Замена
Л. Моран
️️️️
Ф. Мальдонадо
Замена
Момо
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
А. Айтами
Желтая карточка
Д. Прието
19'
16'
Желтая карточка
С. Матабуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
24
Серхио Матабуэна
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Франсиско Мальдонадо
АП
6
Кармело
АП
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Спортинг
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
4
Андреу
ЦП
4
Диего Камачо
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-2-2-2
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
18
Прието
15
Перес
4
Бергантиньос
21
Кейта
23
Арментерос
14
Орельяна
9
Бермехо
8
Антонито
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
15
Арнолен
0
Херард
11
Лора
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
24
Матабуэна
5
Ривера
10
Мальдонадо
6
Кармело
9
Билич
23
Арментерос
11
Момо
11
Момо
23
Арментерос
4
Бергантиньос
10
Викейра
10
Викейра
4
Бергантиньос
8
Антонито
21
Мальдонадо
21
Мальдонадо
8
Антонито
6
Кармело
4
Камачо
4
Камачо
6
Кармело
10
Мальдонадо
18
Моран
18
Моран
10
Мальдонадо
9
Билич
18
Баррал
18
Баррал
9
Билич
Остались в запасе
Херес
Спортинг
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Андреу
ЦП
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
Остались в запасе
4
Андреу
ЦП
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Херес - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Шапин
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