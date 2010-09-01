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Расписание матчей
Испания. Кубок
Химнастик - Херес
Химнастик - Херес: обзор матча 01 сентября 2010
Химнастик
01.09.2010, среда, 22:30
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Херес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Химнастик - Херес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Стадион:
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Химнастик
Херес
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
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2016.12.02 01:07
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2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
Рамос стал рекордсменом по количеству предупреждений в Испании
2018.02.19 08:53
Кубок Испании. «Сельта» и «Алавес» пробились в 1/8 финала
2016.12.22 23:50
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Химнастик», «Лас-Пальмас» не сумел обыграть «Уэску»
2016.12.02 01:07
«Манчестер Сити» приобрел защитника Мари
2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
2016.08.01 09:20
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