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Расписание матчей
Испания. Кубок
Херес - Сеута
Херес - Сеута: обзор матча 06 ноября 2024
Херес
06.11.2024, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Сеута
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Херес - Сеута
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Сеута
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
3 : 1
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
3 : 1
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
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Севикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
2 сентября
4
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0) из 3-го дивизиона, у Левандовского дубль
2023.01.19 23:51
За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?
2023.01.19 15:05
2
«Впервые «Барселоне» повезло». Хави – о жеребьевке 1/8 финала Кубка Испании
2023.01.07 17:56
Севикян вернулся в Испанию после трех клубов РПЛ
2 сентября
4
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Сеуту» (5:0) из 3-го дивизиона, у Левандовского дубль
2023.01.19 23:51
За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?
2023.01.19 15:05
2
«Впервые «Барселоне» повезло». Хави – о жеребьевке 1/8 финала Кубка Испании
2023.01.07 17:56
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