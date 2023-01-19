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  • За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?

За две недели «Барселона» пролетит почти 14 тысяч км, а на матч Кубка Испании поедет в Африку. Почему так?

19 января 2023, 15:05
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С 8 января «Барселона» играет четыре матча: в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании. Самое забавное в этом факте, один из этих матчей «Барселона» проведет в Африке.

Почему «Барселона» проведет в Африке?

Все просто:

• Матч с «Атлетико» в чемпионате состоялся в Мадриде (Испания).

• Полуфинал Суперкубка против «Бетиса» – в Саудовской Аравии.

• Финал Суперкубка против «Реала» – в Саудовской Аравии.

• Матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет против «Сеуты», но на другом континенте.

С 8 января «Барса» пролетит на самолете почти 14 тысяч км. До Эр-Рияда она летела на самолете 6+ тысяч км + обратная дорога. До Сеуты 892 км+обратная дорога. Отсюда и вырисовывается число почти в 14 тысяч км. И с «Сеута» «Барселона» сыграет на побережье Северной Африки.

Почему в Кубке Испании играет клуб из Африки?

Сеута – портовый город на побережье Гибралтарского пролива. Он граничит с Марокко и находится в Северной Африке. Вот так располагается Сеута относительно Барселоны:

Но почему испанский город находится в Северной Африке? Ответ дает сайт Britannica. Вот несколько тезисов:

1. В разное время она переходила под управление Карфагена, греков и римлян. Но независимость получила благодаря византийскому правителю, графу Юлиану.

2. Принадлежность Сеуты постоянно оспаривалось из-за географической важности города: долгое время она объединяла торговые пути между Европой и Африкой. В 1415 году Сеута перешла под управление Португалии, в 1580 году – в управлении Испании. В 1580-м страны закрепили город за испанцами в Лиссабонском договоре.

3. В 1995 году правительство Испании утвердило статуты автономии Сеуты, заменив городской совет собранием, аналогичным собраниям других автономных сообществ Испании.

4. Сейчас Сеута – испанский автономный город, находящийся на другом континенте.

Местный клуб «Сеута», несмотря на географическую особенность города, выступает в испанских турнирах. Она пробилась в 1/8 Кубка Испании и выступает в третьем по силе дивизионе. Вместе с ней в группе 1 Примеры РФЕФ играют «Алькоркон», «Кордоба», «Депортиво». Сама «Сеута» идет на последнем месте в таблице с девятью очками после 19 туров.

Это не первый пример, как в испанских турнирах играет клуб фактически из другой страны. Еще одним управляет легенда «Барсы»

Речь о футбольном клубе «Андорра», которая выступает в Сегунде. Это старейший клуб Андорры, который базируется в Андорре-ла-Велье (самый большой клуб страны и его столица). Но всю жизнь «Андорра» была связана с испанским футболом:

  • Дата образование – 1942-й. В том же году она заявилась в каталонскую Федерацию футбола (тогда не было чемпионата Андорры);

  • Позже «Андорра» перешла в испанскую систему лиг, в которой играет и сегодня;
  • В прошлом сезоне «Андорра» впервые вышла в Сегунду, и к середине сезона ее дела идут неплохо: 10-я строчка (из 22-х), 33 очка после 23 встреч.

Главный факт об «Андорре» – ее жизнь при Жераре Пике. В 2018-м он и его компания Kosmos выкупили клуб и запустили масштабную перестройку. Пике изменил структуру клуба, модернизировал стадион и базу, обсуждает планы по строительству академии и поменял руководство. Себя Пике назначил президентом команды (он живет в Барселоны, на машине ему ехать почти три часа на домашние матчи).

Сейчас Пике говорит, что после завершения карьеры сконцентрировался на внутренней работе «Андорры». Он хочет, чтобы клуб развивался, ориентируясь на политику «Барселоны», и добивался результата. Пике рассказывал, что Сегунда – это не предел «Андорры», в ближайшие годы он хочет видеть команду в Ла Лиге. Но он сам отвечает: «Пока об этом рано говорить. У нас есть схема развития, но для достижения главных целей и реализаций всех планов нам нужно показать полную состоятельность проекта».

Испанские медиа говорили, что после завершения карьеры Пике готов возобновить ее ради игры в «Андорре». Правда, пока никаких официальных заявлений не было. К тому же Пике придется отказаться от большей части зарплаты (если не от всей), чтобы «Андорра» могла вписать в зарплатный потолок.

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press, официальный сайт «Андорры», скриншоты из Google Maps

Источник: Бомбардир
Испания Барселона Сеута ФК Андорра Пике Жерар
Комментарии (2)
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koli4ka
1674135851
а зачем президенту Жирару Пике,да к тому же играющему, ещё и зарплату платить? у него столько этих денег,что их ни куры,ни индоутки не клюют...
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drozdenko_78vik
1674172079
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