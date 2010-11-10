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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Херес
Леванте - Херес: обзор матча 10 ноября 2010
Леванте
10.11.2010, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Херес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Леванте - Херес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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