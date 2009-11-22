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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лорьян
Сент-Этьен - Лорьян: обзор матча 22 ноября 2009
Сент-Этьен
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 2
Завершен
Лорьян
4'
М. Ваируа
17'
Ф. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лорьян
Замена
Г. Пеньяльба
️️️️
П. Дюкасс
Желтая карточка
Э. Тавларидис
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
М. Ваируа
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Фернандес
Замена
Й. Откер
️️️️
Б. Матюиди
17'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Соса
ГОЛ! 0:1!
М. Ваируа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
20
Эфстатиос Тавларидис
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
25
Илан
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
3-5-2
40
Жано
27
Варро
8
Н'Дав
20
Тавларидис
20
Сако
8
Матюиди
8
Ландрен
17
Фернандес
6
Фернандес
18
Бергессио
25
Илан
4-4-2
16
Одар
14
Ле Лан
6
Косиельни
5
Маршаль
0
Соса
7
Мвуэмба
27
Диарра
31
Амалфитано
8
Дюкасс
9
Гамейро
19
Ваируа
17
Фернандес
10
Пайет
10
Пайет
17
Фернандес
8
Матюиди
17
Откер
17
Откер
8
Матюиди
19
Ваируа
25
Сакуваа
25
Сакуваа
19
Ваируа
8
Дюкасс
6
Пеньяльба
6
Пеньяльба
8
Дюкасс
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лорьян
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Ален Перрен
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Остались в запасе
0
Элтон Дос Рейс
ЦФ
1
Венсан Планте
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
Главный тренер
Ален Перрен
Статистика матча Сент-Этьен - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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