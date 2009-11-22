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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Удинезе
Ювентус - Удинезе: обзор матча 22 ноября 2009
Ювентус
22.11.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
51'
Ф. Гроссо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Удинезе
Желтая карточка
К. Поульсен
Желтая карточка
А. Дель Пьеро
Замена
Б. Корради
️️️️
М. Исла
Замена
П. Де Челье
️️️️
Диего
Замена
П. Саммарко
️️️️
Г. Инлер
Замена
Хайме
️️️️
Ф. Лоди
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
С. Джовинко
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ф. Мело
ГОЛ! 1:0!
Ф. Гроссо
Пас отдал
М. Касерес
+1
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
К. Асамоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Амаури
АП
29
Кристиан Поульсен
ПП
45
Мауро Каморанези
ПВ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Диего
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
(К)
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Душан Баста
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Хайме
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Буффон
6
Гроссо
14
Кьеллини
0
Каннаваро
4
Касерес
30
Мело
29
Поульсен
11
Амаури
45
Каморанези
10
Диего
21
Джовинко
3-2-4-1
1
Ханданович
22
Исла
35
Кода
25
Сапата
8
Баста
3
Лукович
88
Инлер
10
Лоди
10
Д'Агостино
27
Асамоа
9
Флоро Флорес
10
Диего
29
Де Челье
29
Де Челье
10
Диего
30
Мело
22
Сиссоко
22
Сиссоко
30
Мело
21
Джовинко
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
21
Джовинко
88
Инлер
23
Саммарко
23
Саммарко
88
Инлер
10
Лоди
9
Хайме
9
Хайме
10
Лоди
22
Исла
9
Корради
9
Корради
22
Исла
Остались в запасе
Ювентус
Удинезе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Ювентус - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
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