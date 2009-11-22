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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Вальядолид
Вильярреал - Вальядолид: обзор матча 22 ноября 2009
Вильярреал
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 11 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
7'
Нилмар
48'
Нилмар
57'
Д. Росси
60'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Вальядолид
Замена
С. Эгурен
️️️️
М. Сенна
Желтая карточка
Борха
Замена
Д. Фустер
️️️️
Д. Эскудеро
Замена
С. Арсо
️️️️
Нивалдо
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
Замена
Манушу
️️️️
Ф. Каноббио
ГОЛ! 3:0!
Д. Росси
ГОЛ! 2:0!
Нилмар
Замена
А. Лопес
️️️️
Х. Вента
Замена
Х. Медуньянин
️️️️
Х. Сесма
Желтая карточка
Х. Бараха
Желтая карточка
Д. Росси
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
19
Хонатан Сесма
ЛВ
7
Наусет Алеман
ЦП
8
Борха
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Давид Фустер
АП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
23
Маркитос
АП
14
Эктор Фонт
АП
9
Манушу
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
5
Маркано
2
Годин
18
Вента
0
Эскудеро
19
Сенна
21
Бруно
8
Пирес
7
Нилмар
25
Росси
4-3-2-1
1
Вильяр
19
Лопес
4
Нивалдо
8
Бараха
3
Маркос
7
Алеман
8
Борха
18
Рубио
8
Каноббио
19
Сесма
19
Коста
18
Вента
6
Лопес
6
Лопес
18
Вента
19
Сенна
9
Эгурен
9
Эгурен
19
Сенна
0
Эскудеро
19
Фустер
19
Фустер
0
Эскудеро
4
Нивалдо
4
Арсо
4
Арсо
4
Нивалдо
19
Сесма
6
Медуньянин
6
Медуньянин
19
Сесма
8
Каноббио
9
Манушу
9
Манушу
8
Каноббио
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
31
Фабри
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Маркитос
АП
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Маркитос
АП
14
Эктор Фонт
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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