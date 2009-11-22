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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр
Мариуполь - Днепр: обзор матча 22 ноября 2009
Мариуполь
22.11.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Украины, 14 тур
0 : 3
Завершен
Днепр
66'
Е. Селезнев
90+2'
И. Чучман (АГ)
90+3'
М. Калиниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр
+3
ГОЛ! 0:3!
М. Калиниченко
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Чучман
+1
Замена
С. Самодин
️️️️
В. Гоменюк
Замена
Д. Лепа
️️️️
Е. Селезнев
Замена
Н. Кашевский
️️️️
А. Григорик
Замена
С. Назаренко
️️️️
Е. Коноплянка
ГОЛ! 0:1!
Е. Селезнев
Замена
А. Касьян
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
В. Гоменюк
Желтая карточка
Е. Шмаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
0
Андрей Григорик
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
0
Евгений Шмаков
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
6
Николай Кашевский
ЦЗ
0
Дарко Бойович
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
4-5-1
1
Романенко
24
Чучман
3
Самусевас
4
Мельник
3
Микицей
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Тищенко
0
Шмаков
0
Григорик
11
Кривошеенко
4-3-1-2
12
Боровик
16
Русол
25
Холек
14
Чеберячко
29
Денисов
29
Ротань
25
Калиниченко
18
Феррейра
22
Коноплянка
8
Гоменюк
11
Селезнев
0
Григорик
6
Кашевский
6
Кашевский
0
Григорик
99
Ярошенко
19
Касьян
19
Касьян
99
Ярошенко
22
Коноплянка
9
Назаренко
9
Назаренко
22
Коноплянка
8
Гоменюк
22
Самодин
22
Самодин
8
Гоменюк
11
Селезнев
11
Лепа
11
Лепа
11
Селезнев
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр
0
Дарко Бойович
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
0
Дарко Бойович
ЦП
0
Антон Гай
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Мариуполь - Днепр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
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