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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 22 ноября 2009
Бавария
22.11.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Байер
8'
М. Гомес
14'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Л. Бендер
️️️️
Т. Барнетта
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
М. Клозе
Замена
Х. Сарпей
️️️️
Д. Швааб
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Мюллер
14'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Видаль
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
М. Клозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
4-3-3
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
44
Тимощук
13
Мюллер
11
Клозе
27
Гомес
4-4-2
15
Адлер
5
Швааб
4
Хююпя
2
Фридрих
8
Кастро
10
Барнетта
7
Райнарц
8
Кроос
23
Видаль
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Клозе
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
11
Клозе
13
Мюллер
40
Олич
40
Олич
13
Мюллер
5
Швааб
2
Сарпей
2
Сарпей
5
Швааб
10
Барнетта
8
Бендер
8
Бендер
10
Барнетта
Остались в запасе
Бавария
Байер
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
33
Брено
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Бавария - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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