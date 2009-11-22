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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кьево
Сампдория - Кьево: обзор матча 22 ноября 2009
Сампдория
22.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кьево
19'
М. Росси
65'
Д. Паццини
81'
А. Мантовани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кьево
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Д. Маннини
ГОЛ! 2:1!
А. Мантовани
Замена
️️️️
С. Мореро
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Йори
ГОЛ! 2:0!
Д. Паццини
Замена
Э. Богдани
️️️️
Э. Аббрускато
Желтая карточка
А. Паломбо
Вторая желтая
Лусиано
Желтая карточка
М. Йепес
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ! 1:0!
М. Росси
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
10
Лусиано
ПП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
13
Росси
3
Циглер
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
4
Падалино
11
Паццини
99
Кассано
4-1-3-2
70
Соррентино
19
Мореро
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
11
Йори
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Марколини
31
Пеллисьер
9
Аббрускато
70
Маннини
6
Дзаури
6
Дзаури
70
Маннини
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
11
Йори
0
Арьятти
0
Арьятти
11
Йори
9
Аббрускато
81
Богдани
81
Богдани
9
Аббрускато
Остались в запасе
Сампдория
Кьево
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
0
Франческо Скардина
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сампдория - Кьево
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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