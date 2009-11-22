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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 22 ноября 2009
Монпелье
22.11.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
64'
В. Уго Монтаньо
86'
В. Уго Монтаньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
ГОЛ! 2:0!
В. Уго Монтаньо
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Замена
Ф. Делайе
️️️️
Ж. Марво
Замена
Л. Туре
️️️️
Э. Азар
Замена
Р. Виттек
️️️️
Р. Мавуба
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
П. Фро
ГОЛ! 1:0!
В. Уго Монтаньо
Пас отдал
Ж. Марво
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
М. Бенхамида
️️️️
С. Женешам
Желтая карточка
С. Женешам
Желтая карточка
Ф. Берья
Желтая карточка
В. Уго Монтаньо
0'
0'
Желтая карточка
А. Рами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
34
Ненад Джодич
(К)
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
14
Ромейн Пито
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ПП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ПЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
27
Орельен Шеджу
ЦП
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
10
Эден Азар
ПП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
34
Джодич
4
Эль-Каутари
0
Коллен
6
Марво
14
Пито
19
Женешам
20
Бельханда
31
Монтаньо
19
Камара
18
Аит-Фана
4-4-1-1
1
Ландро
26
Дебюши
15
Бальмон
23
Рами
18
Берья
10
Азар
27
Шеджу
24
Мавуба
29
Кабай
27
Жервиньо
11
Фро
19
Женешам
14
Бенхамида
14
Бенхамида
19
Женешам
6
Марво
8
Делайе
8
Делайе
6
Марво
20
Бельханда
23
Саихи
23
Саихи
20
Бельханда
11
Фро
7
Обраньяк
7
Обраньяк
11
Фро
24
Мавуба
33
Виттек
33
Виттек
24
Мавуба
10
Азар
39
Туре
39
Туре
10
Азар
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монпелье - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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