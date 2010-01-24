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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Арсенал
Сток Сити - Арсенал: обзор матча 24 января 2010
Сток Сити
24.01.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Арсенал
2'
Р. Фуллер
78'
Р. Фуллер
87'
Д. Уайтхэд
44'
Н. Денилсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Арсенал
Замена
Д. Пью
️️️️
М. Этерингтон
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Уайтхэд
Пас отдал
М. Этерингтон
Замена
Т. Шанли
️️️️
Р. Фуллер
Замена
С. Диао
️️️️
Р. Делап
ГОЛ! 2:1!
Р. Фуллер
Пас отдал
М. Сидибе
Замена
А. Аршавин
️️️️
Д. Эммануэль-Томас
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 1:1!
Н. Денилсон
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 1:0!
Р. Фуллер
Пас отдал
Р. Делап
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
3
Дэнни Хиггинботэм
ЦЗ
6
Роберт Хут
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
5
Рори Делап
ПП
11
Мамаду Сидибе
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ЛП
13
Франсис Коклен
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
6
Крэйг Истмонд
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
15
Салиф Диао
ЦП
44
Джеймс Битти
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
29
Соренсен
4
Коллинс
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
6
Хут
26
Этерингтон
12
Уилэн
4
Уайтхэд
5
Делап
19
Фуллер
11
Сидибе
3-1-4-2
22
Фабиански
5
Кэмпбелл
16
Сильвестр
2
Траоре
13
Коклен
6
Истмонд
4
Фабрегас
15
Денилсон
32
Уолкотт
13
Эммануэль-Томас
10
Вела
26
Этерингтон
3
Пью
3
Пью
26
Этерингтон
5
Делап
15
Диао
15
Диао
5
Делап
19
Фуллер
9
Шанли
9
Шанли
19
Фуллер
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
13
Эммануэль-Томас
28
Аршавин
28
Аршавин
13
Эммануэль-Томас
32
Уолкотт
9
Эдуардо
9
Эдуардо
32
Уолкотт
Остались в запасе
Сток Сити
Арсенал
1
Стив Симонсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Вито Манноне
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Стив Симонсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Сток Сити - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
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Портсмут
1 : 2
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Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Британния Стэдиум
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