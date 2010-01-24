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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Аталанта
Дженоа - Аталанта: обзор матча 24 января 2010
Дженоа
24.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
18'
Р. Паласио
42'
Э. Креспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Аталанта
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Д. Скулли
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Замена
Д. Суасо
️️️️
Э. Креспо
Замена
И. Юрич
️️️️
О. Миланетто
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
С. Тирибокки
Желтая карточка
Э. Чевантон
Замена
️️️️
Д. Капелли
Замена
Э. Чевантон
️️️️
П. Дзанетти
ГОЛ! 2:0!
Э. Креспо
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
К. Дони
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
11
Паоло Дзанетти
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Иван Юрич
ЦП
9
Давид Суасо
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-2-3-2
32
Амелия
4
Кришито
24
Моретти
3
Дайнелли
20
Бьява
27
Место
0
Миланетто
0
Сапатер
7
Росси
9
Креспо
8
Паласио
4-4-2
40
Коппола
17
Манфредини
0
Таламонти
25
Капелли
6
Беллини
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
17
Гуаренте
11
Дзанетти
27
Дони
90
Тирибокки
0
Миланетто
28
Юрич
28
Юрич
0
Миланетто
9
Креспо
9
Суасо
9
Суасо
9
Креспо
8
Паласио
10
Скулли
10
Скулли
8
Паласио
90
Тирибокки
99
Аквафреска
99
Аквафреска
90
Тирибокки
11
Дзанетти
23
Чевантон
23
Чевантон
11
Дзанетти
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
Остались в запасе
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Дженоа - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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