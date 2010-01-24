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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 24 января 2010
Вольфсбург
24.01.2010, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Кельн
22'
К. Гентнер
56'
Р. Кошта
7'
К. Пеццони
57'
С. Фрайс
74'
А. Чихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
Желтая карточка
Пети
Замена
К. МакКенна
️️️️
Манише
Замена
С. Зилински
️️️️
А. Чихи
Замена
Т. Каленберг
️️️️
К. Гентнер
Замена
А. Дежага
️️️️
М. Хасебе
Замена
К. Шорх
️️️️
Т. Ялчин
ГОЛ! 2:3!
А. Чихи
ГОЛ! 2:2!
С. Фрайс
ГОЛ! 2:1!
Р. Кошта
Желтая карточка
Р. Кошта
ГОЛ! 1:1!
К. Гентнер
ГОЛ! 0:1!
К. Пеццони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
23
Графите
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
11
Себастьян Зилински
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Ленц
20
Хасебе
15
Барцальи
20
Кошта
4
Шефер
7
Жозуэ
27
Ритер
4
Гентнер
8
Мисимович
23
Графите
10
Джеко
4-5-1
1
Мондрагон
2
Бречко
14
Жеромел
0
Мохамад
0
Воме
9
Фрайс
8
Манише
8
Пети
17
Пеццони
24
Ялчин
34
Чихи
4
Гентнер
7
Каленберг
7
Каленберг
4
Гентнер
20
Хасебе
21
Дежага
21
Дежага
20
Хасебе
34
Чихи
11
Зилински
11
Зилински
34
Чихи
8
Манише
23
МакКенна
23
МакКенна
8
Манише
24
Ялчин
4
Шорх
4
Шорх
24
Ялчин
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
2
Ян Шимунек
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фольксваген
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