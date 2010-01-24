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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 24 января 2010
Хетафе
24.01.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
39'
Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
Замена
Мику
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
И. Бальде
️️️️
Х. Валера
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ману
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Антонио Рейес
Вторая желтая
П. Ассунсао
Замена
Д. Парехо
️️️️
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Тиагу
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:0!
Ману
Желтая карточка
Р. Сольдадо
18'
13'
Желтая карточка
Х. Валера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
17
Фабио Селестини
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-2-2
13
Кодина
2
Мане
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
17
Селестини
22
Каскеро
7
Ману
14
Леон
25
Альбин
9
Сольдадо
4-4-2
43
Де Хеа
20
Валера
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
14
Хурадо
12
Ассунсао
19
Рейес
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
7
Ману
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Ману
25
Альбин
10
Парехо
10
Парехо
25
Альбин
9
Сольдадо
20
Мику
20
Мику
9
Сольдадо
14
Хурадо
5
Тиагу
5
Тиагу
14
Хурадо
19
Рейес
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Рейес
20
Валера
6
Бальде
6
Бальде
20
Валера
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Виктор Муньос
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Хетафе - Атлетико
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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