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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Валенсия
Тенерифе - Валенсия: обзор матча 24 января 2010
Тенерифе
24.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Валенсия
Замена
Рики
️️️️
Роман
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Замена
Анхель
️️️️
Хуанлу
Замена
А. Деальберт
️️️️
Л. Мигел
Замена
К. Марчена
️️️️
Э. Банега
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
Д. Коме
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
6
Пабло Сисилиа
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
19
Эсекиэль Луна
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
15
Роман
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
7
Омар
ЦП
20
Рики
АП
22
Динеи
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
4-2-3-1
13
Арагонесес
6
Сисилиа
5
Маноло
19
Луна
2
Бертран
15
Роман
23
Алонсо
14
Коме
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
4
Алексис
4
Наварро
2
Бруно
6
Альбельда
11
Банега
21
Сильва
64
Мата
19
Эрнандес
7
Вилья
15
Роман
20
Рики
20
Рики
15
Роман
14
Коме
7
Айосе
7
Айосе
14
Коме
17
Хуанлу
9
Анхель
9
Анхель
17
Хуанлу
23
Мигел
5
Деальберт
5
Деальберт
23
Мигел
11
Банега
24
Марчена
24
Марчена
11
Банега
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
Остались в запасе
Тенерифе
Валенсия
22
Динеи
ЦФ
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
10
Алехандро Домингес
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Динеи
ЦФ
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
10
Алехандро Домингес
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тенерифе - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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