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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 января 2010
Аякс
24.01.2010, воскресенье, 14:30
Чемпионат Голландии, 19 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
62'
Г. ван дер Вил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
Замена
Кеннеди
️️️️
Д. Роммедаль
Желтая карточка
Р. Линдгрен
Замена
Жонатас
️️️️
Д. Мендес
Желтая карточка
Э. Морено
Замена
Габри
️️️️
И. Айссати
Желтая карточка
Д. Ленс
Замена
Р. Эльм
️️️️
М. Мартенс
Замена
Д. Ленс
️️️️
Ари
Желтая карточка
К. Ялинс
ГОЛ! 1:0!
Г. ван дер Вил
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Д. Мендес
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
9
Грегори ван дер Вил
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
6
Сим Де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
6
Давид Мендес
ПЗ
26
Маартен Мартенс
ЦП
7
Симон Поульсен
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ПП
8
Мусса Дембеле
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
3
Габри
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Кеннеди
ПВ
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-4-2
1
Вермеер
9
ван дер Вил
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
21
Линдгрен
18
Эмануэльсон
6
Анита
14
Айссати
11
Роммедаль
6
Де Йонг
9
Суарес
4-3-2
44
Ромеро
6
Мендес
15
Морено
2
Ялинс
4
Мойсандер
77
Эль-Хамдауи
7
Поульсен
26
Мартенс
39
Ари
8
Дембеле
14
Айссати
3
Габри
3
Габри
14
Айссати
11
Роммедаль
16
Кеннеди
16
Кеннеди
11
Роммедаль
26
Мартенс
20
Эльм
20
Эльм
26
Мартенс
39
Ари
17
Ленс
17
Ленс
39
Ари
6
Мендес
9
Жонатас
9
Жонатас
6
Мендес
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Мартин Йол
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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