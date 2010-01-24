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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Бари
Болонья - Бари: обзор матча 24 января 2010
Болонья
24.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Бари
54'
Х. Хименес
72'
Х. Хименес
39'
П. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Бари
Желтая карточка
Д. Портанова
Желтая карточка
С. Ланна
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
Н. Мингаццини
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
А. Гацци
️️️️
В. Коман
Замена
Э. Ривас
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 2:1!
Х. Хименес
Желтая карточка
Ф. Модесто
Замена
Д. Греко
️️️️
П. Баррето
ГОЛ! 1:1!
Х. Хименес
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
Р. Меджиорини
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
80
Никола Мингаццини
ЦП
17
Марсело Салайета
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
4-4-1-1
13
Коломбо
0
Ланна
90
Портанова
24
Раджи
18
Морас
32
Модесто
16
Мудингай
11
Гуана
80
Валиани
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
78
Коман
10
Баррето
69
Меджиорини
10
Адаилтон
80
Мингаццини
80
Мингаццини
10
Адаилтон
80
Валиани
77
Хименес
77
Хименес
80
Валиани
10
Баррето
0
Греко
0
Греко
10
Баррето
4
Альмирон
27
Ривас
27
Ривас
4
Альмирон
78
Коман
14
Гацци
14
Гацци
78
Коман
Остались в запасе
Болонья
Бари
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
10
Педро Камата
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
0
Филиппо Спитони
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
17
Марсело Салайета
ЦФ
Остались в запасе
10
Педро Камата
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Болонья - Бари
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Ренато ДальАра
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