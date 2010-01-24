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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Байер
Хоффенхайм - Байер: обзор матча 24 января 2010
Хоффенхайм
24.01.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Байер
11'
С. Хююпя
51'
Т. Кроос
71'
Т. Барнетта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Байер
Замена
Л. Синкевич
️️️️
Т. Барнетта
Замена
С. Рольфес
️️️️
Т. Кроос
Замена
П. Хельмес
️️️️
Э. Дердийок
Замена
М. Гульде
️️️️
К. Эдуардо
ГОЛ! 0:3!
Т. Барнетта
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Й. Шимунич
Желтая карточка
С. Салихович
ГОЛ! 0:2!
Т. Кроос
Пас отдал
Э. Дердийок
Замена
М. Терраццино
️️️️
Ф. Сукулини
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
Д. Швааб
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Хююпя
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
23
Сеяд Салихович
(К)
ЦП
22
Карлос Эдуардо
АП
7
Борис Вукчевич
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
(К)
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
10
Транкильо Барнетта
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Хильдебранд
26
Ибертсбергер
4
Шимунич
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
4
Сукулини
23
Салихович
7
Вукчевич
22
Эдуардо
11
Ибишевич
4-4-2
15
Адлер
5
Швааб
2
Фридрих
4
Хююпя
3
Кадлец
8
Кроос
7
Райнарц
23
Видаль
10
Барнетта
9
Дердийок
11
Кисслинг
22
Эдуардо
5
Гульде
5
Гульде
22
Эдуардо
4
Сукулини
33
Терраццино
33
Терраццино
4
Сукулини
10
Барнетта
6
Синкевич
6
Синкевич
10
Барнетта
8
Кроос
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Кроос
9
Дердийок
10
Хельмес
10
Хельмес
9
Дердийок
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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