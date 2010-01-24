Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кьево
Лацио - Кьево: обзор матча 24 января 2010
Лацио
24.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
18'
Г. Стендардо
77'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кьево
Замена
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ! 1:1!
С. Пеллисьер
Желтая карточка
С. Бентивольо
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
У. Дабо
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Э. Богдани
️️️️
П. Граноче
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Л. Ригони
Желтая карточка
Ф. Фирмани
Желтая карточка
Д. Манделли
ГОЛ! 1:0!
Г. Стендардо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
6
Усман Дабо
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
52
Алессио Лусиани
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
28
Стефен Макинва
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
11
Коларов
2
Стендардо
23
Диаките
13
Сивилья
33
Баронио
6
Маури
6
Дабо
4
Фирмани
74
Крус
9
Сарате
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
33
Йепес
5
Манделли
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
19
Граноче
31
Пеллисьер
6
Дабо
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
6
Дабо
30
Ригони
7
Бентивольо
7
Бентивольо
30
Ригони
19
Граноче
81
Богдани
81
Богдани
19
Граноче
Остались в запасе
Лацио
Кьево
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
52
Алессио Лусиани
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
28
Стефен Макинва
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
52
Алессио Лусиани
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
28
Стефен Макинва
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Лацио - Кьево
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Кьево
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+