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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Осасуна
Херес - Осасуна: обзор матча 24 января 2010
Херес
24.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
22'
М. Бермехо
9'
Н. Монреаль
83'
Х. Камуньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Осасуна
Замена
А. Баро
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
Дади
️️️️
В. Пандиани
Желтая карточка
Э. Викейра
ГОЛ! 1:2!
Х. Камуньяс
Замена
Мичел
️️️️
Момо
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Замена
Э. Викейра
️️️️
А. Бергантиньос
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
А. Гомес
️️️️
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:1!
М. Бермехо
ГОЛ! 0:1!
Н. Монреаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
6
Висенте Морено
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
17
Мичел
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
15
Алан Баро
ЦЗ
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Дади
ЦФ
4-3-2-1
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
5
Жиода
2
Редондо
11
Момо
4
Бергантиньос
21
Кейта
10
Кальво
14
Орельяна
9
Бермехо
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
23
Серхио
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
6
Некунам
10
Пуньяль
17
Камуньяс
7
Аранда
12
Пандиани
11
Момо
17
Мичел
17
Мичел
11
Момо
14
Орельяна
23
Гомес
23
Гомес
14
Орельяна
4
Бергантиньос
10
Викейра
10
Викейра
4
Бергантиньос
12
Пандиани
0
Дади
0
Дади
12
Пандиани
17
Камуньяс
15
Баро
15
Баро
17
Камуньяс
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
Остались в запасе
Херес
Осасуна
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Херес - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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