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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 24 января 2010
Интер
24.01.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Милан
10'
Д. Милито
65'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
+3
Пенальти не реализован!
Роналдиньо
Вторая желтая
Лусио
+2
Замена
И. Кордоба
️️️️
С. Мунтари
Замена
М. Балотелли
️️️️
Д. Милито
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
М. Амброзини
Замена
М. Янкуловски
️️️️
Л. Антонини
Травма
Л. Антонини
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Т. Мотта
️️️️
Г. Пандев
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Д. Фавалли
Желтая карточка
Лусио
Красная карточка
У. Снейдер
ГОЛ! 1:0!
Д. Милито
Пас отдал
Г. Пандев
10'
Желтая карточка
Д. Бекхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
1
Дида
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
(К)
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
49
Роналдиньо
ЛФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
32
Дэвид Бекхэм
РФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
18
Сантон
6
Самуэль
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Мунтари
4
Дзанетти
10
Снейдер
21
Пандев
22
Милито
4-3-3
1
Дида
20
Абате
3
Силва
19
Фавалли
7
Антонини
8
Гаттузо
21
Пирло
90
Амброзини
32
Бекхэм
22
Боррьелло
49
Роналдиньо
4
Мунтари
2
Кордоба
2
Кордоба
4
Мунтари
21
Пандев
8
Мотта
8
Мотта
21
Пандев
22
Милито
45
Балотелли
45
Балотелли
22
Милито
7
Антонини
18
Янкуловски
18
Янкуловски
7
Антонини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
10
Зеедорф
8
Гаттузо
90
Амброзини
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
90
Амброзини
Остались в запасе
Интер
Милан
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Интер - Милан
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ+Онлайн 22:40 (прямая), "Россия 2" 00:20 (запись)
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