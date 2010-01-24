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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 24 января 2010
Удинезе
24.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 3
Завершен
Сампдория
7'
А. Ди Натале (П)
44'
М. Исла
27'
Д. Паццини (П)
57'
Н. Поцци
66'
Ф. Семиоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
Замена
М. Росси
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Лукович
Желтая карточка
А. Санчес
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Саммарко
Желтая карточка
Ф. Семиоли
Желтая карточка
П. Саммарко
ГОЛ! 2:3!
Ф. Семиоли
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 2:2!
Н. Поцци
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Ф. Каччиаторе
ГОЛ! 2:1!
М. Исла
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
А. Кода
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Паццини
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Н. Поцци
15'
Желтая карточка
Д. Маннини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Натале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
33
Рикардо Чара
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
3-2-3-2
1
Ханданович
25
Сапата
35
Кода
8
Баста
3
Лукович
22
Исла
3
Пепе
23
Саммарко
88
Инлер
10
Ди Натале
4
Санчес
4-4-2
30
Сторари
5
Гастальделло
3
Циглер
29
Каччиаторе
17
Луккини
77
Семиоли
15
Поли
17
Паломбо
70
Маннини
9
Поцци
11
Паццини
23
Саммарко
7
Куадрадо
7
Куадрадо
23
Саммарко
3
Пепе
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
3
Пепе
3
Лукович
9
Корради
9
Корради
3
Лукович
77
Семиоли
13
Росси
13
Росси
77
Семиоли
29
Каччиаторе
6
Дзаури
6
Дзаури
29
Каччиаторе
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
33
Рикардо Чара
ЦЗ
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Маттео Гуардальбен
ВР
8
Стефано Губерти
ЛП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
33
Рикардо Чара
ЦЗ
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
8
Стефано Губерти
ЛП
4
Марко Падалино
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Сампдория
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
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