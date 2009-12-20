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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Сампдория
Ливорно - Сампдория: обзор матча 20 декабря 2009
Ливорно
20.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
39'
Н. Ривас
47'
Т. Данилевичиус
90'
Т. Данилевичиус
15'
А. Кассано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Сампдория
Желтая карточка
Л. Дзаури
ГОЛ! 3:1!
Т. Данилевичиус
Замена
Д. Кнежевич
️️️️
Н. Ривас
Замена
Д. Маркини
️️️️
А. Филиппини
Вторая желтая
М. Станкявичус
Замена
Л. Дзаури
️️️️
М. Росси
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
А. Кандрева
Замена
Р. Циглер
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Ф. Семиоли
Желтая карточка
Л. Мильонико
Желтая карточка
М. Станкявичус
Желтая карточка
Н. Ривас
ГОЛ! 2:1!
Т. Данилевичиус
ГОЛ! 1:1!
Н. Ривас
Желтая карточка
К. Раймонди
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
24
Моцарт
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
3-2-4-1
0
Де Лучия
24
Ривас
13
Мильонико
2
Пертиконе
46
Пьери
77
Раймонди
5
Бергвольд
24
Моцарт
4
Филиппини
87
Кандрева
9
Данилевичиус
4-4-2
12
Кастеллацци
18
Станкявичус
5
Гастальделло
20
Аккарди
13
Росси
77
Семиоли
17
Паломбо
12
Тиссоне
70
Маннини
99
Кассано
11
Паццини
4
Филиппини
5
Маркини
5
Маркини
4
Филиппини
24
Ривас
5
Кнежевич
5
Кнежевич
24
Ривас
87
Кандрева
56
Пульцетти
56
Пульцетти
87
Кандрева
12
Тиссоне
3
Циглер
3
Циглер
12
Тиссоне
13
Росси
6
Дзаури
6
Дзаури
13
Росси
77
Семиоли
20
Беллуччи
20
Беллуччи
77
Семиоли
Остались в запасе
Ливорно
Сампдория
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
87
Маркос Диниз
ЦЗ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Статистика матча Ливорно - Сампдория
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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