Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Вердер
Гамбург - Вердер: обзор матча 20 декабря 2009
Гамбург
20.12.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
9'
Й. Матейсен
36'
М. Янсен
90+3'
Налдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Вердер
+3
ГОЛ! 2:1!
Налдо
Пас отдал
П. Пасанен
Замена
М. Берг
️️️️
М. Янсен
+1
Травма
М. Янсен
+1
Замена
У. Алмейда
️️️️
Д. Йенсен
Замена
Р. Теше
️️️️
М. Петрич
Желтая карточка
Д. Яролим
Желтая карточка
А. Хант
Желтая карточка
Г. Демель
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
Т. Боровски
️️️️
М. Озил
Замена
М. Розенберг
️️️️
С. Предль
Желтая карточка
Д. Йенсен
Желтая карточка
С. Предль
Замена
Д. Розегнал
️️️️
Т. Торун
ГОЛ! 2:0!
М. Янсен
Пас отдал
Э. Элиа
Красная карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
Т. Ринкон
12'
ГОЛ! 1:0!
Й. Матейсен
Пас отдал
М. Янсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
11
Эльеро Элиа
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
10
Месут Озил
АП
22
Марко Марин
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
6
Тим Боровски
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
4-4-1-1
1
Рост
3
Аого
17
Боатенг
4
Матейсен
55
Демель
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
11
Элиа
8
Торун
33
Петрич
4-1-2-2-1
1
Визе
4
Предль
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Пасанен
0
Фрингс
7
Йенсен
14
Хант
10
Озил
22
Марин
14
Писарро
8
Торун
14
Розегнал
14
Розегнал
8
Торун
33
Петрич
8
Теше
8
Теше
33
Петрич
7
Янсен
33
Берг
33
Берг
7
Янсен
10
Озил
6
Боровски
6
Боровски
10
Озил
7
Йенсен
9
Алмейда
9
Алмейда
7
Йенсен
4
Предль
9
Розенберг
9
Розенберг
4
Предль
Остались в запасе
Гамбург
Вердер
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Себастьян Милиц
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Микаэль Таварес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Гамбург - Вердер
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Гамбург
Вердер
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+