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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 20 декабря 2009
Наполи
20.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
7'
М. Гамшик (П)
87'
Ф. Квальярелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
У. Кампаньяро
ГОЛ! 2:0!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
Л. Арьятти
Замена
Л. Арьятти
️️️️
М. Марколини
Замена
М. Больячино
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Д. Пинци
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Аббрускато
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
М. Контини
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
С. Ароника
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гамшик
Желтая карточка
С. Соррентино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
18
Суньига
24
Пациенца
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
19
Денис
27
Квальярелла
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
10
Лусиано
3
Пинци
30
Ригони
7
Марколини
9
Аббрускато
31
Пеллисьер
14
Кампаньяро
33
Ринаудо
33
Ринаудо
14
Кампаньяро
18
Суньига
15
Контини
15
Контини
18
Суньига
19
Денис
54
Больячино
54
Больячино
19
Денис
7
Марколини
0
Арьятти
0
Арьятти
7
Марколини
3
Пинци
7
Бентивольо
7
Бентивольо
3
Пинци
9
Аббрускато
19
Граноче
19
Граноче
9
Аббрускато
Остались в запасе
Наполи
Кьево
0
Дженнаро Йеццо
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
78
Марко Малаго
ЦЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Наполи - Кьево
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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