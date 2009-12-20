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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 20 декабря 2009
Ювентус
20.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Катания
66'
Х. Салихамиджич
23'
Х. Мартинес (П)
87'
М. Иско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Катания
ГОЛ! 1:2!
М. Иско
Пас отдал
Д. Плазмати
Замена
Д. Беллуски
️️️️
К. Льяма
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Амаури
Замена
Д. Плазмати
️️️️
Т. Моримото
Замена
С. Джовинко
️️️️
Тиагу
ГОЛ! 1:1!
Х. Салихамиджич
Пас отдал
Диего
Замена
М. Иско
️️️️
П. Ледесма
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Т. Моримото
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Ф. Мело
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Мартинес
Желтая карточка
Тиагу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
5
Тиагу
ПП
7
Давид Трезеге
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Эзекель Карбони
(К)
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
19
Кристиан Льяма
ЛФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
РФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Маннингер
6
Гроссо
0
Каннаваро
6
Легротталье
4
Касерес
30
Мело
10
Маркизио
5
Тиагу
10
Диего
11
Амаури
7
Трезеге
4-3-3
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
5
Карбони
27
Бьяджианти
17
Ледесма
55
Мартинес
15
Моримото
19
Льяма
30
Мело
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
30
Мело
11
Амаури
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Амаури
5
Тиагу
21
Джовинко
21
Джовинко
5
Тиагу
19
Льяма
55
Беллуски
55
Беллуски
19
Льяма
17
Ледесма
22
Иско
22
Иско
17
Ледесма
15
Моримото
23
Плазмати
23
Плазмати
15
Моримото
Остались в запасе
Ювентус
Катания
12
Антонио Кименти
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Главный тренер
Чиро Феррара
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Остались в запасе
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Ювентус - Катания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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