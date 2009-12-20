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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сиена
Палермо - Сиена: обзор матча 20 декабря 2009
Палермо
20.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Сиена
40'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сиена
Желтая карточка
Ч. Бово
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
К. Терци
Замена
А. Росси
️️️️
А. Рози
Замена
И. Будан
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Брешиано
Замена
М. Фини
️️️️
Л. Яролим
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ф. Симплисиу
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Ф. Микколи
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Э. Калайо
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
12'
Желтая карточка
П. Кодря
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Андреа Росси
ЛП
20
Гаэль Женевье
ЦП
29
Агостино Гарофало
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Брешиано
23
Ночерино
6
Симплисиу
10
Кавани
10
Микколи
4-2-1-3
23
Курчи
28
Брандау
19
Терци
20
Рози
36
Дель Гроссо
8
Экдаль
5
Кодря
20
Яролим
16
Калайо
7
Маккароне
5
Геззаль
6
Симплисиу
15
Пасторе
15
Пасторе
6
Симплисиу
10
Микколи
8
Мильяччо
8
Мильяччо
10
Микколи
10
Кавани
19
Будан
19
Будан
10
Кавани
20
Рози
21
Росси
21
Росси
20
Рози
20
Яролим
0
Фини
0
Фини
20
Яролим
16
Калайо
9
Паолуччи
9
Паолуччи
16
Калайо
Остались в запасе
Палермо
Сиена
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
20
Гаэль Женевье
ЦП
29
Агостино Гарофало
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Остались в запасе
20
Гаэль Женевье
ЦП
29
Агостино Гарофало
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Палермо - Сиена
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренцо Барбера
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