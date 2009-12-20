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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Тенерифе - Атлетико
Тенерифе - Атлетико: обзор матча 20 декабря 2009
Тенерифе
20.12.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
3'
Нино
22'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Атлетико
Замена
Роман
️️️️
Д. Коме
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Л. Переа
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Анхель
️️️️
Г. Перес Айосе
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
Р. Леон
Желтая карточка
Хуанито
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
М. Родригес
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Х. Кулебрас
️️️️
Маноло
ГОЛ! 1:1!
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:0!
Нино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Серхио Арагонесес
ВР
24
Эктор
ЛЗ
5
Маноло
ЦЗ
6
Пабло Сисилиа
ЦЗ
14
Даниэль Коме
ЛВ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
23
Микель Алонсо
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
17
Хуанлу
ПВ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Тенерифе
1
Луис Гарсиа
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
24
Хосе Кулебрас
ПЗ
15
Роман
ЦП
20
Рики
АП
9
Анхель
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-3-2
13
Арагонесес
24
Эктор
6
Сисилиа
5
Маноло
22
Леон
23
Алонсо
7
Айосе
20
Альфаро
17
Хуанлу
11
Нино
14
Коме
4-5-1
1
Асенхо
30
Уйфалуши
21
Переа
18
Домингес
5
Хуанито
11
Родригес
23
Сантана
14
Хурадо
12
Ассунсао
20
Симау
10
Форлан
5
Маноло
24
Кулебрас
24
Кулебрас
5
Маноло
14
Коме
15
Роман
15
Роман
14
Коме
7
Айосе
9
Анхель
9
Анхель
7
Айосе
21
Переа
19
Ибаньес
19
Ибаньес
21
Переа
11
Родригес
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Родригес
14
Хурадо
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
14
Хурадо
Остались в запасе
Тенерифе
Атлетико
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
20
Рики
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Луис Гарсиа
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
20
Рики
АП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Тенерифе - Атлетико
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Гранада
0 : 0
07.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
0 : 0
12.10.2026
Жирона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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