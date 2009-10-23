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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Спартак М (мол)
Химки (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 23 октября 2009
Химки (мол)
23.10.2009, пятница, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 5
Завершен
Спартак М (мол)
32'
А. Бутывский
11'
Ф. Озобич
35'
О. Динеев
45'
Д. Маляка
66'
Д. Каюмов
90'
М. Григорьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Спартак М (мол)
ГОЛ! 1:5!
М. Григорьев
Желтая карточка
Э. Энтони Стивенс
Замена
А. Старых
️️️️
И. Крыжановский
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 1:4!
Д. Каюмов
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
М. Григорьев
️️️️
Ф. Озобич
Замена
С. Ковальчук
️️️️
О. Динеев
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ! 1:3!
Д. Маляка
Желтая карточка
М. Тимофеев
Замена
С. Нечушкин
️️️️
В. Зимаков
ГОЛ! 1:2!
О. Динеев
ГОЛ! 1:1!
А. Бутывский
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Озобич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
0
Валерий Зимаков
ЦП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Филип Озобич
АП
17
Артем Фомин
ЦФ
25
Олег Динеев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Химки (мол)
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
0
Александр Казаков
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
10
Максим Григорьев
ЛП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
3-5-2
0
Звезинцев
0
Бутрин
0
Крыжановский
2
Настич
0
Подрезов
0
Киселев
7
Тимофеев
10
Овсов
0
Зимаков
0
Стивенс
0
Бутывский
4-3-1-2
30
Песьяков
3
Чежия
24
Филипенко
21
Ходырев
3
Кадеев
15
Маляка
21
Зотов
88
Киреев
19
Озобич
25
Динеев
17
Фомин
0
Зимаков
0
Нечушкин
0
Нечушкин
0
Зимаков
0
Крыжановский
90
Старых
90
Старых
0
Крыжановский
21
Зотов
8
Малеев
8
Малеев
21
Зотов
19
Озобич
10
Григорьев
10
Григорьев
19
Озобич
25
Динеев
39
Ковальчук
39
Ковальчук
25
Динеев
15
Маляка
7
Каюмов
7
Каюмов
15
Маляка
Остались в запасе
Химки (мол)
Спартак М (мол)
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
0
Александр Казаков
ЦП
0
Дмитрий Чудайкин
ВР
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Химки (мол) - Спартак М (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
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