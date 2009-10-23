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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия Д
Байер - Боруссия Д: обзор матча 23 октября 2009
Байер
23.10.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
67'
М. Фридрих
8'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия Д
Желтая карточка
Ш. Райнарц
+1
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Т. Здебель
️️️️
Т. Кроос
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
А. Видаль
Замена
Д. Рангелов
️️️️
М. Зидан
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 1:1!
М. Фридрих
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
Л. Барриос
Замена
Т. Гекас
️️️️
Л. Бендер
Замена
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
П. Овомойела
Желтая карточка
Т. Барнетта
ГОЛ! 0:1!
Л. Барриос
Пас отдал
Н. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
8
Гонсало Кастро
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
0
Деде
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦП
10
Мохаммед Зидан
АП
8
Нури Шахин
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
8
Бендер
4
Хююпя
2
Фридрих
8
Кастро
5
Швааб
8
Кроос
23
Видаль
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
3-2-2-2-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
5
Бендер
28
Сантана
22
Овомойела
0
Деде
16
Блащиковски
16
Вальдес
8
Шахин
10
Зидан
10
Барриос
23
Видаль
7
Райнарц
7
Райнарц
23
Видаль
8
Кроос
18
Здебель
18
Здебель
8
Кроос
8
Бендер
33
Гекас
33
Гекас
8
Бендер
6
Гросскройц
6
Гросскройц
16
Вальдес
8
Фойлнер
8
Фойлнер
16
Вальдес
10
Зидан
9
Рангелов
9
Рангелов
10
Зидан
Остались в запасе
Байер
Боруссия Д
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
6
Лукаш Синкевич
ЦЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Байер - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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