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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 02 октября 2009
Шальке-04
02.10.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
66'
Д. Асамоа
90+2'
Д. Фарфан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Фарфан
+2
+1
Желтая карточка
Я. Циммерманн
Желтая карточка
С. Тебер
Желтая карточка
Д. Асамоа
Желтая карточка
Крис
Вторая желтая
П. Швеглер
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Кураньи
Желтая карточка
Рафинья
Замена
В. Пляцикас
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
️️️️
Кайо
ГОЛ! 1:0!
Д. Асамоа
Пас отдал
Л. Шмитц
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
И. Аманатидис
Замена
Д. Асамоа
️️️️
Л. Кения
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
Я. Циммерманн
️️️️
О. Николов
18'
Желтая карточка
П. Швеглер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ПЗ
26
Лукас Шмитц
ЛП
18
Кристоф Мориц
ОП
99
Леван Кения
АП
13
Рафинья
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
17
Кристоф Шпихер
(К)
ЛЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Патрик Окс
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ОП
7
Селим Тебер
АП
17
Маркус Штайнхофер
ПП
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
14
Александер Майер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
39
Марвин Пахан
ЦЗ
22
Василиос Пляцикас
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
30
Кайо
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
16
Вестерманн
3
Самбрано
5
Бордон
5
Хеведес
18
Мориц
26
Шмитц
13
Рафинья
99
Кения
22
Кураньи
8
Фарфан
4-1-2-1-2
1
Николов
2
Окс
14
Крис
5
Франц
17
Шпихер
27
Швеглер
17
Штайнхофер
18
Кёлер
7
Тебер
14
Майер
18
Аманатидис
18
Мориц
22
Пляцикас
22
Пляцикас
18
Мориц
22
Кураньи
11
Ракитич
11
Ракитич
22
Кураньи
99
Кения
18
Асамоа
18
Асамоа
99
Кения
1
Николов
37
Циммерманн
37
Циммерманн
1
Николов
30
Кайо
30
Кайо
18
Аманатидис
33
Либеропулос
33
Либеропулос
18
Аманатидис
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
39
Марвин Пахан
ЦЗ
33
Матиас Шобер
ВР
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Феликс Магат
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
39
Марвин Пахан
ЦЗ
33
Матиас Шобер
ВР
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
8
Никола Петкович
ЦЗ
8
Златан Байрамович
ЛП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Кемптер
(Саульдорф)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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