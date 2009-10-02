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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Раменское
Томь (мол) - Раменское: обзор матча 02 октября 2009
Томь (мол)
02.10.2009, пятница, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 3
Завершен
Раменское
13'
И. Темников
44'
М. Спирин
50'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Раменское
Замена
М. Филиппов
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
К. Кулешов
️️️️
И. Темников
Желтая карточка
В. Гапонов
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Д. Халилович
Желтая карточка
А. Молодцов
Замена
А. Брагин
️️️️
А. Колодко
Замена
Н. Козлов
️️️️
Д. Пшеничников
Замена
А. Грищенко
️️️️
Д. Никитинский
ГОЛ! 0:3!
Э. Махмудов
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Сапета
Замена
В. Юрченко
️️️️
Л. Ковель
Замена
В. Гапонов
️️️️
С. Воронов
Замена
Д. Воронов
️️️️
Д. Сергеев
ГОЛ! 0:2!
М. Спирин
Желтая карточка
А. Сапета
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Темников
Желтая карточка
А. Зобнин
Желтая карточка
К. Дмитриевский
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
0
Сергей Аксенов
ЦП
11
Сергей Воронов
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
13
Михаил Кузяев
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
21
Михаил Спирин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Томь (мол)
16
Алексей Поляков
ВР
29
Никита Коновалов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
51
Никита Козлов
ЦФ
Раменское
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
13
Александр Грищенко
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
0
Владимир Юрченко
ЦФ
3-2-2-3
96
Перфильев
17
Матвиенко
28
Дмитриевский
42
Туев
18
Сергеев
15
Вахрушев
90
Пшеничников
0
Аксенов
43
Жариков
14
Зобнин
11
Воронов
3-2-5
24
Чилюшкин
11
Ковель
13
Кузяев
0
Халилович
11
Темников
27
Молодцов
21
Спирин
53
Колодко
41
Сапета
7
Никитинский
38
Зинович
11
Воронов
8
Гапонов
8
Гапонов
11
Воронов
90
Пшеничников
51
Козлов
51
Козлов
90
Пшеничников
18
Сергеев
4
Воронов
4
Воронов
18
Сергеев
11
Темников
9
Кулешов
9
Кулешов
11
Темников
53
Колодко
80
Брагин
80
Брагин
53
Колодко
7
Никитинский
13
Грищенко
13
Грищенко
7
Никитинский
11
Ковель
0
Юрченко
0
Юрченко
11
Ковель
24
Чилюшкин
47
Филиппов
47
Филиппов
24
Чилюшкин
0
Халилович
92
Брызгалов
92
Брызгалов
0
Халилович
41
Сапета
8
Махмудов
8
Махмудов
41
Сапета
Остались в запасе
Томь (мол)
Раменское
29
Никита Коновалов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
29
Никита Коновалов
ЦЗ
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
Статистика матча Томь (мол) - Раменское
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Раменское
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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