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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Химки (мол) - Ахмат (мол)
Химки (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 02 октября 2009
Химки (мол)
02.10.2009, пятница, 15:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
20'
А. Гальперин
55'
А. Бутывский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки (мол) - Ахмат (мол)
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
И. Дадаев
Замена
Х. Джунидов
️️️️
А. Тембулатов
Замена
М. Адаев
️️️️
С. Бендзь
Замена
М. Музаев
️️️️
М. Адамов
Замена
К. Диниев
️️️️
А. Кобенко
Замена
Э. Энтони Стивенс
️️️️
А. Мамонов
Замена
М. Сераждинов
️️️️
Р. Эдилов
ГОЛ! 2:0!
А. Бутывский
Замена
А. Звезинцев
️️️️
Б. Мишич
ГОЛ! 1:0!
А. Гальперин
20'
19'
Замена
И. Дадаев
️️️️
Т. Исламов
Желтая карточка
Н. Настич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки (мол)
0
Боян Мишич
ВР
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Дмитрий Подрезов
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
0
Артем Бутывский
ЦФ
24
Антон Мамонов
ЦФ
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
61
Мовсур Адамов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Эррол Энтони Стивенс
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
34
Ислам Дадаев
ЦП
5
Керим Диниев
ЦП
54
Магомед Музаев
ЦФ
3-5-2
0
Мишич
5
Беляков
2
Настич
31
Ибрагимов
19
Стрельцов
31
Гальперин
0
Зимаков
10
Овсов
0
Подрезов
24
Мамонов
0
Бутывский
3-4-2
95
Эдилов
4
Дашаев
4
Тагилов
26
Бендзь
77
Тембулатов
61
Адамов
84
Власов
20
Кобенко
51
Исламов
9
Цуроев
0
Мишич
0
Звезинцев
0
Звезинцев
0
Мишич
24
Мамонов
0
Стивенс
0
Стивенс
24
Мамонов
51
Исламов
34
Дадаев
34
Дадаев
51
Исламов
20
Кобенко
5
Диниев
5
Диниев
20
Кобенко
61
Адамов
54
Музаев
54
Музаев
61
Адамов
26
Бендзь
36
Адаев
36
Адаев
26
Бендзь
77
Тембулатов
10
Джунидов
10
Джунидов
77
Тембулатов
Дадаев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
Дадаев
95
Эдилов
91
Сераждинов
91
Сераждинов
95
Эдилов
Остались в запасе
Химки (мол)
Ахмат (мол)
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Кирилл Киселев
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
7
Михаил Тимофеев
ЦП
2
Александр Сергеев
ЦФ
0
Кирилл Киселев
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Химки (мол) - Ахмат (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Стадион:
Родина
Новости команд
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