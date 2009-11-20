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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Динамо (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 20 ноября 2009
Динамо (мол)
20.11.2009, пятница, 13:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Локомотив (мол)
Желтая карточка
Н. Чичерин
Замена
П. Печенкин
️️️️
С. Гаракоев
Замена
И. Миронов
️️️️
М. Беляев
Желтая карточка
В. Комисов
Желтая карточка
А. Чочиев
Замена
В. Комисов
️️️️
Р. Панин
Желтая карточка
Д. Войнов
Замена
В. Моргошия
️️️️
А. Димидко
Замена
А. Каракин
️️️️
С. Терехов
Замена
А. Лобков
️️️️
Й. Танасиевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
9
Роман Панин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Локомотив (мол)
17
Элдин Якупович
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
17
Александр Панковец
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
3-5-1
13
Панов
32
Терехов
4
Чичерин
66
Танасиевич
19
Рыховский
4
Юсупов
2
Димидко
6
Свежов
10
Скепский
90
Смолов
4-1-3-2
0
Киселев
6
Беляев
90
Бурлак
5
Миланович
11
Павлов
88
Камболов
33
Гаракоев
4
Фомин
21
Войнов
94
Нуров
11
Чочиев
66
Танасиевич
69
Лобков
69
Лобков
66
Танасиевич
2
Димидко
0
Моргошия
0
Моргошия
2
Димидко
32
Терехов
15
Каракин
15
Каракин
32
Терехов
9
Панин
17
Комисов
17
Комисов
9
Панин
33
Гаракоев
22
Печенкин
22
Печенкин
33
Гаракоев
6
Беляев
27
Миронов
27
Миронов
6
Беляев
Остались в запасе
Динамо (мол)
Локомотив (мол)
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
17
Александр Панковец
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
1
Алексей Карасевич
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
17
Александр Панковец
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
57
Павел Деобальд
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Динамо (мол) - Локомотив (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
МСА Динамо
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