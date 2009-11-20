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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Зенит (мол)
Рубин (мол) - Зенит (мол): обзор матча 20 ноября 2009
Рубин (мол)
20.11.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
0 : 2
Завершен
Зенит (мол)
10'
И. Чеминава
24'
А. Ионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Зенит (мол)
+1
Желтая карточка
Р. Гиголаев
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
П. Игнатович
Желтая карточка
П. Игнатович
Замена
С. Матяш
️️️️
А. Ионов
Замена
Р. Гиголаев
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
М. Жестоков
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Кулеша
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Джалилов
Замена
И. Самигуллин
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
А. Соснин
Замена
В. Бранди
️️️️
И. Бикчантаев
ГОЛ! 0:2!
А. Ионов
10'
ГОЛ! 0:1!
И. Чеминава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
12
Валерио Бранди
ЦП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
4-3-1-2
0
Черемисин
53
Иоломанов
66
Жестоков
2
Кулеша
80
Климов
21
Галиулин
52
Котляров
28
Чернов
10
Джалилов
19
Оразсахедов
11
Бикчантаев
3-1-3-1-2
12
Заболотный
27
Мочалин
5
Чеминава
5
Абдулфаттах
44
Башкиров
23
Соснин
20
Комолов
29
Игнатович
11
Ионов
99
Канунников
10
Сушкин
11
Бикчантаев
12
Бранди
12
Бранди
11
Бикчантаев
21
Галиулин
91
Самигуллин
91
Самигуллин
21
Галиулин
10
Джалилов
4
Аскаров
4
Аскаров
10
Джалилов
2
Кулеша
39
Умарбаев
39
Умарбаев
2
Кулеша
29
Игнатович
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
29
Игнатович
44
Башкиров
13
Гиголаев
13
Гиголаев
44
Башкиров
11
Ионов
10
Матяш
10
Матяш
11
Ионов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Зенит (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
79
Андрей Орнат
ЦФ
3
Сергей Костин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
79
Андрей Орнат
ЦФ
3
Сергей Костин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Рубин (мол) - Зенит (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Стадион:
Рубин
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