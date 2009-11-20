Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Кр. Советов (мол)
Раменское - Кр. Советов (мол): обзор матча 20 ноября 2009
Раменское
20.11.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
4 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
8'
Д. Халилович
12'
А. Анисимов
17'
В. Юрченко
43'
В. Юрченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Кр. Советов (мол)
Замена
С. Первадчук
️️️️
Э. Махмудов
Замена
Е. Попков
️️️️
Д. Костяев
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Юрченко
Замена
А. Брагин
️️️️
А. Анисимов
Замена
А. Часовских
️️️️
А. Попов
Замена
В. Соболев
️️️️
И. Темников
Замена
Д. Щербак
️️️️
Р. Разделкин
Замена
В. Климеев
️️️️
С. Шустиков
Замена
А. Москвин
️️️️
Д. Юрченко
Замена
С. Окоронкво
️️️️
Д. Никитинский
Замена
М. Плопа
️️️️
Д. Халилович
Замена
️️️️
В. Чилюшкин
ГОЛ! 4:0!
В. Юрченко
ГОЛ! 3:0!
В. Юрченко
17'
ГОЛ! 2:0!
А. Анисимов
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
3
Евгений Мальков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Роман Разделкин
ЦП
0
Виталий Куров
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
39
Алексей Попов
ЦФ
Раменское
10
Сергей Первадчук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
0
Александр Медведев
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
10
Виктор Климеев
ЦЗ
30
Денис Щербак
ЦП
12
Евгений Попков
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-2-4-1
24
Чилюшкин
0
Халилович
3
Мальков
92
Брызгалов
26
Васиев
11
Темников
38
Зинович
8
Махмудов
7
Никитинский
21
Анисимов
0
Юрченко
3-3-3-1
1
Юрченко
2
Друковский
2
Редя
6
Шустиков
0
Ткаченко
15
Цаллагов
43
Костяев
10
Разделкин
0
Куров
44
Буданов
39
Попов
8
Махмудов
10
Первадчук
10
Первадчук
8
Махмудов
0
Юрченко
0
Медведев
0
Медведев
0
Юрченко
7
Никитинский
8
Окоронкво
8
Окоронкво
7
Никитинский
21
Анисимов
80
Брагин
80
Брагин
21
Анисимов
0
Халилович
3
Плопа
3
Плопа
0
Халилович
11
Темников
19
Соболев
19
Соболев
11
Темников
10
Разделкин
30
Щербак
30
Щербак
10
Разделкин
39
Попов
15
Часовских
15
Часовских
39
Попов
6
Шустиков
10
Климеев
10
Климеев
6
Шустиков
43
Костяев
12
Попков
12
Попков
43
Костяев
1
Юрченко
77
Москвин
77
Москвин
1
Юрченко
Остались в запасе
Раменское
Кр. Советов (мол)
Остались в запасе
Остались в запасе
Статистика матча Раменское - Кр. Советов (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
Новости команд
Все
Раменское
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+