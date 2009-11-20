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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Химки (мол)
Амкар (мол) - Химки (мол): обзор матча 20 ноября 2009
Амкар (мол)
20.11.2009, пятница, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 29 тур
5 : 0
Завершен
Химки (мол)
22'
А. Рябокобыленко
35'
Э. Юнузович
61'
А. Секретов
80'
А. Андриевский
85'
Е. Рудаков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Химки (мол)
Замена
И. Пухаев
️️️️
Д. Лохонов
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Е. Рудаков
Вторая желтая
А. Андриевский
ГОЛ! 4:0!
А. Андриевский
Замена
И. Шамарин
️️️️
Б. Ротенберг
Желтая карточка
А. Субботин
Замена
Е. Рудаков
️️️️
А. Секретов
Замена
А. Сергеев
️️️️
К. Киселев
ГОЛ! 3:0!
А. Секретов
Желтая карточка
А. Андриевский
Замена
А. Андриевский
️️️️
А. Рябокобыленко
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
Замена
А. Субботин
️️️️
Д. Садиков
Замена
С. Бабич
️️️️
Вильям
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Э. Юнузович
Замена
С. Нечушкин
️️️️
А. Беляков
Желтая карточка
Вильям
ГОЛ! 2:0!
Э. Юнузович
ГОЛ! 1:0!
А. Рябокобыленко
13'
Вторая желтая
А. Ибрагимов
13'
Желтая карточка
А. Ибрагимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
0
Дмитрий Лохонов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
6
Вильям
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
86
Эдин Юнузович
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химки (мол)
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
0
Алексей Бутрин
ЦЗ
5
Анатолий Беляков
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
0
Кирилл Киселев
ЦП
31
Аркадий Гальперин
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
10
Александр Овсов
ЦП
Амкар (мол)
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
15
Инал Пухаев
ЦП
0
Степан Бабич
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
25
Иван Шамарин
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
2
Александр Сергеев
ЦФ
3-1-3-1-2
42
Нарубин
14
Епифанов
0
Лохонов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
10
Секретов
27
Гаглоев
8
Закоптелов
6
Вильям
86
Юнузович
11
Садиков
3-2-5
27
Комаров
0
Бутрин
5
Беляков
31
Ибрагимов
28
Ротенберг
99
Морозов
0
Киселев
31
Гальперин
0
Зимаков
10
Овсов
19
Стрельцов
0
Лохонов
15
Пухаев
15
Пухаев
0
Лохонов
5
Рябокобыленко
29
Андриевский
29
Андриевский
5
Рябокобыленко
6
Вильям
0
Бабич
0
Бабич
6
Вильям
10
Секретов
88
Рудаков
88
Рудаков
10
Секретов
86
Юнузович
7
Тюкалов
7
Тюкалов
86
Юнузович
11
Садиков
9
Субботин
9
Субботин
11
Садиков
5
Беляков
0
Нечушкин
0
Нечушкин
5
Беляков
0
Киселев
2
Сергеев
2
Сергеев
0
Киселев
28
Ротенберг
25
Шамарин
25
Шамарин
28
Ротенберг
Остались в запасе
Амкар (мол)
Химки (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
0
Александр Звезинцев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
0
Александр Звезинцев
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Химки (мол)
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
Мастер-Сатурн
Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Звезда
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