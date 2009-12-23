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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Монако
Ле-Ман - Монако: обзор матча 23 декабря 2009
Ле-Ман
23.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Монако
36'
Э. Ле Таллек
50'
П. Чу-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Монако
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
С. Лувьон
️️️️
А. Жедер
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Адриано
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
Т. Хельстад
Замена
Д. Перес
️️️️
Ж. Госсо
Желтая карточка
А. Алонсо
Желтая карточка
Г. Сердан
ГОЛ! 1:1!
П. Чу-Юн
Замена
️️️️
Й. Молло
ГОЛ! 1:0!
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
Ф. Модесто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
21
Маркос Паулу
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
12
Адриано
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
4-1-2-1-2
1
Овоно
2
Жедер
24
Бааль
19
Сердан
14
Корчиа
8
Томас
14
Доссеви
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
3-2-4-1
16
Руффье
63
Н'Кулу
20
Модесто
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
13
Траоре
8
Алонсо
89
Молло
19
Госсо
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
22
Хельстад
20
Сиссе
20
Сиссе
22
Хельстад
2
Жедер
13
Лувьон
13
Лувьон
2
Жедер
20
Модесто
12
Адриано
12
Адриано
20
Модесто
19
Госсо
15
Перес
15
Перес
19
Госсо
Остались в запасе
Ле-Ман
Монако
21
Маркос Паулу
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
21
Гийом Лорьо
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
21
Маркос Паулу
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
21
Гийом Лорьо
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Томас Мангани
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ле-Ман - Монако
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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