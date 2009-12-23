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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 23 декабря 2009
Тулуза
23.12.2009, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
3'
П. Машаду
9'
М. Шамах
75'
Вендел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
+1
Желтая карточка
М. Планюс
Замена
А. Регаттен
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
А. Эбондо
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 1:2!
Вендел
Вторая желтая
Ш. М'Бенге
Замена
Д. Браатен
️️️️
Ф. Сирье
Замена
А. Траоре
️️️️
Жуссие
Замена
Вендел
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Ф. Табану
️️️️
Луан
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
ГОЛ! 1:1!
М. Шамах
Пас отдал
Б. Тремулинас
ГОЛ! 1:0!
П. Машаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
14
Франсуа Сирье
(К)
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
88
Луан
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
(К)
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
94
Йоан Гуффран
ЛП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
14
Матье Берсон
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
7
Абду Траоре
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-1-4-1
28
Валверде
2
Фофана
3
Конгре
12
М'Бенге
23
Эбондо
6
Капу
55
Машаду
14
Сирье
17
Сиссоко
88
Луан
10
Жиньяк
4-4-1-1
16
Каррассо
21
Шальме
27
Планюс
13
Сиани
14
Тремулинас
18
Плашил
20
Жуссие
6
Фернандо
94
Гуффран
8
Гуркюфф
27
Шамах
88
Луан
27
Табану
27
Табану
88
Луан
55
Машаду
17
Регаттен
17
Регаттен
55
Машаду
14
Сирье
22
Браатен
22
Браатен
14
Сирье
94
Гуффран
17
Вендел
17
Вендел
94
Гуффран
20
Жуссие
7
Траоре
7
Траоре
20
Жуссие
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
33
Энтони Лусталло
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
33
Энтони Лусталло
ВР
4
Мауро Четто
ЦЗ
14
Матье Берсон
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Тулуза - Бордо
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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