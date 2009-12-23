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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Осер
Марсель - Осер: обзор матча 23 декабря 2009
Марсель
23.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 2
Завершен
Осер
41'
Д. Олиеч
80'
Д. Олиеч
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Осер
Замена
К. Шафни
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Ж. Берто
️️️️
А. Кулибали
ГОЛ! 0:2!
Д. Олиеч
Пас отдал
Р. Конту
Замена
А. Айю
️️️️
Б. Коне
Желтая карточка
Д. Олиеч
Желтая карточка
С. Диавара
Желтая карточка
С. Грихтинг
ГОЛ! 0:1!
Д. Олиеч
Пас отдал
Д. Никулаэ
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Л. Гонсалес
Травма
Л. Гонсалес
Желтая карточка
А. Бен Арфа
16'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Боннар
Травма
Л. Боннар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
8
Бенуа Шейру
(К)
ЛП
25
Стефан Мбиа
ОП
27
Лучо Гонсалес
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Брандао
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
2
Седрик Ангбар
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
15
Дариуш Дудка
ЦП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Камел Шафни
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
22
Максим Буржуа
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
21
Боннар
25
Мбиа
8
Шейру
8
Бен Арфа
27
Гонсалес
14
Коне
11
Брандао
4-4-2
16
Сорен
3
Грихтинг
12
Миньо
6
Кулибали
2
Ангбар
14
Олиеч
15
Дудка
25
Педретти
23
Бирса
18
Конту
21
Никулаэ
21
Боннар
77
Каборе
77
Каборе
21
Боннар
27
Гонсалес
7
Абриэль
7
Абриэль
27
Гонсалес
14
Коне
24
Айю
24
Айю
14
Коне
6
Кулибали
23
Берто
23
Берто
6
Кулибали
21
Никулаэ
25
Шафни
25
Шафни
21
Никулаэ
Остались в запасе
Марсель
Осер
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
10
Орельен Капуэ
ОП
4
Мусса Нэрри
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
10
Орельен Капуэ
ОП
4
Мусса Нэрри
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Марсель - Осер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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