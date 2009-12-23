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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Валансьен
Лорьян - Валансьен: обзор матча 23 декабря 2009
Лорьян
23.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 2
Завершен
Валансьен
24'
М. Амалфитано
46'
М. Амалфитано
67'
Ф. Соса
5'
Ж. Одель
35'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Валансьен
Замена
Ф. Шебо
️️️️
Р. Гомис
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Г. Данич
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
Ж. Абардонадо
ГОЛ! 3:2!
Ф. Соса
Желтая карточка
С. Тьене
Желтая карточка
Д. Дюкортью
ГОЛ! 2:2!
М. Амалфитано
ГОЛ! 1:2!
Г. Данич
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
Б. Жентон
️️️️
С. Маршаль
ГОЛ! 1:1!
М. Амалфитано
ГОЛ! 0:1!
Ж. Одель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
3
Жак Абардонадо
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Гаэль Данич
ЛП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
25
Жонас Сакуваа
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Валансьен
0
Грэгори Уимби
ВР
13
Моди Траоре
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
33
Филип Шебо
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
4-4-2
16
Одар
0
Соса
6
Косиельни
5
Маршаль
14
Ле Лан
27
Диарра
8
Дюкасс
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
19
Ваируа
4-5-1
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
3
Абардонадо
13
Бонг
29
Тьене
8
Бен Халфаллах
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
28
Данич
2
Одель
5
Маршаль
0
Жентон
0
Жентон
5
Маршаль
19
Ваируа
25
Сакуваа
25
Сакуваа
19
Ваируа
6
Гомис
33
Шебо
33
Шебо
6
Гомис
28
Данич
28
Пужоль
28
Пужоль
28
Данич
Остались в запасе
Лорьян
Валансьен
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
13
Моди Траоре
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
13
Моди Траоре
ЦЗ
0
Грэгори Уимби
ВР
25
Нам Те-Хе
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лорьян - Валансьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Мустуар
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