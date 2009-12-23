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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 23 декабря 2009
Лион
23.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
83'
Б. Гомис
53'
В. Уго Монтаньо
86'
Ж. Марво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монпелье
Желтая карточка
Ж. Марво
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ж. Марво
ГОЛ! 1:2!
Ж. Марво
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
Желтая карточка
Ж. Журдрен
Желтая карточка
Крис
Замена
Я. Тафе
️️️️
М. Бастос
Замена
К. Коллен
️️️️
Э. Спахич
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
К. Аит-Фана
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
С. Женешам
Замена
Б. Гомис
️️️️
С. Гову
Желтая карточка
С. Гову
ГОЛ! 0:1!
В. Уго Монтаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
8
Сидней Гову
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
8
Филипп Делайе
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
4-2-1-2
1
Льорис
26
Сиссоко
4
Бумсонг
3
Крис
15
Ревейер
7
Бастос
28
Тулалан
19
Дельгадо
8
Гову
9
Лисандро
4-3-3
16
Журдрен
6
Марво
2
Янга-Мбива
34
Джодич
4
Спахич
8
Коста
14
Пито
19
Женешам
31
Монтаньо
19
Камара
18
Аит-Фана
7
Бастос
9
Тафе
9
Тафе
7
Бастос
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гову
18
Гомис
18
Гомис
8
Гову
4
Спахич
0
Коллен
0
Коллен
4
Спахич
6
Марво
23
Саихи
23
Саихи
6
Марво
18
Аит-Фана
20
Бельханда
20
Бельханда
18
Аит-Фана
Остались в запасе
Лион
Монпелье
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
8
Филипп Делайе
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
17
Жан Макун
ЦП
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Монпелье
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:55 (прямая)
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