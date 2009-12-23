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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Гренобль
ПСЖ - Гренобль: обзор матча 23 декабря 2009
ПСЖ
23.12.2009, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
4 : 0
Завершен
Гренобль
9'
П. Луйиндула
18'
С. Арман
65'
М. Эрдинг
80'
К. Жалле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Гренобль
Желтая карточка
З. Камара
Замена
Г. Бурийон
️️️️
К. Жалле
Замена
️️️️
С. Сессеньон
Желтая карточка
М. Сахо
ГОЛ! 4:0!
К. Жалле
Замена
Д. Жуан
️️️️
Л. Батльес
Замена
Л. Жюли
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Й. Раве
️️️️
Л. Куртуа
ГОЛ! 3:0!
М. Эрдинг
Замена
Н. Акрур
️️️️
Л. Маке
ГОЛ! 2:0!
С. Арман
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Луйиндула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Зумана Камара
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
6
Жан Кальве
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
7
Николя Дьез
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
18
Лоран Маке
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Гренобль
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
21
Джимми Жуан
ПП
17
Нассим Акрур
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
3-2-3-2
30
Эдель
6
Камара
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
2
Сеара
11
Клеман
0
Макелеле
29
Сессеньон
88
Луйиндула
9
Эрдинг
4-5-1
40
Ле Кром
2
Куртуа
23
Соже
12
Цесар
6
Кальве
7
Дьез
28
Мацуи
18
Маке
15
Ромао
10
Батльес
28
Любоя
13
Жалле
6
Бурийон
6
Бурийон
13
Жалле
9
Эрдинг
0
Жюли
0
Жюли
9
Эрдинг
2
Куртуа
22
Раве
22
Раве
2
Куртуа
10
Батльес
21
Жуан
21
Жуан
10
Батльес
18
Маке
17
Акрур
17
Акрур
18
Маке
Остались в запасе
ПСЖ
Гренобль
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
27
Миливое Витакич
ЦЗ
1
Жоди Вивиани
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча ПСЖ - Гренобль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Парк де Пренс
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