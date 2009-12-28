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Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Вулверхэмптон - Манчестер Сити: обзор матча 28 декабря 2009
Вулверхэмптон
28.12.2009, понедельник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Сити
33'
К. Тевес
70'
Х. Гарридо
87'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Манчестер Сити
+3
Замена
М. Сильвинью
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 0:3!
К. Тевес
Пас отдал
Робиньо
Замена
Робиньо
️️️️
М. Петров
Замена
М. Джарвис
️️️️
К. Фоли
Желтая карточка
К. Тевес
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
К. Дойл
Желтая карточка
М. Ханеманн
ГОЛ! 0:2!
Х. Гарридо
Желтая карточка
М. Мансьенн
Желтая карточка
К. Фоли
Замена
Х. Гарридо
️️️️
С. Айрленд
Замена
Р. Стирмен
️️️️
К. Берра
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
К. Беллами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЛП
28
Майкл Мансьенн
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
44
Кевин Фоли
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
7
Стивен Айрленд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
19
Мартин Петров
ПВ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
6
Элокоби
6
Крэддок
6
Берра
23
Зубар
16
Сурман
28
Мансьенн
20
Хенри
44
Фоли
10
Ивелумо
9
Дойл
4-1-2-2-1
24
Гивен
4
Ричардс
2
Туре
4
Компани
5
Сабалета
34
Де Йонг
7
Айрленд
18
Бэрри
19
Петров
39
Беллами
32
Тевес
6
Берра
19
Стирмен
19
Стирмен
6
Берра
44
Фоли
16
Джарвис
16
Джарвис
44
Фоли
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
32
Тевес
0
Сильвинью
0
Сильвинью
32
Тевес
7
Айрленд
22
Гарридо
22
Гарридо
7
Айрленд
19
Петров
70
Робиньо
70
Робиньо
19
Петров
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
7
Сегундо Кастильо
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Остались в запасе
36
Джаван Видаль
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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