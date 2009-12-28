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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сканторп Юнайтед - Вест Бромвич
Сканторп Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 28 декабря 2009
Сканторп Юнайтед
28.12.2009, понедельник, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Вест Бромвич
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0
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Матчи команд
Сканторп Юнайтед
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Сканторп Юнайтед
- : -
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27.10.2026
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24.10.2026
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Файлд
2 : 0
10.10.2026
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Вест Бромвич
1 : 1
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Престон
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24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
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