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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Сандерленд
Блэкберн - Сандерленд: обзор матча 28 декабря 2009
Блэкберн
28.12.2009, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
53'
М. Гамст Педерсен
77'
Э. Диуф
52'
Д. Бент
65'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Сандерленд
Желтая карточка
Д. МакКартни
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 2:2!
Э. Диуф
Замена
Э. Диуф
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Робертс
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Б. МакКарти
ГОЛ! 1:2!
Д. Бент
Желтая карточка
Б. МакКарти
ГОЛ! 1:1!
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Желтая карточка
Д. Мейлер
Желтая карточка
Н. Носуорти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
3
Майкл Лидл
ЦЗ
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
26
Адам Рид
ЦП
35
Лиам Нобл
ЦП
7
Будевейн Зенден
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
4-4-2
17
Робинсон
39
Шимбонда
17
Нельсен
4
Самба
28
Живе
30
Хойлетт
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
8
Педерсен
33
Робертс
0
МакКарти
3-2-2-3
13
Фулоп
27
Цана
4
Да Силва
33
Носуорти
27
Бардсли
3
МакКартни
14
Хендерсон
7
Мейлер
22
Кэмпбелл
9
Мерфи
10
Бент
30
Хойлетт
21
Диуф
21
Диуф
30
Хойлетт
33
Робертс
9
Калинич
9
Калинич
33
Робертс
0
МакКарти
9
Ди Санто
9
Ди Санто
0
МакКарти
Остались в запасе
Блэкберн
Сандерленд
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
26
Адам Рид
ЦП
35
Лиам Нобл
ЦП
3
Майкл Лидл
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Остались в запасе
26
Адам Рид
ЦП
35
Лиам Нобл
ЦП
3
Майкл Лидл
ЦЗ
15
Дэвид Хили
ЦФ
33
Расселл Андерсон
ЦЗ
31
Тревор Карсон
ВР
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкберн - Сандерленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Ивуд Парк
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