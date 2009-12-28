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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 28 декабря 2009
Эвертон
28.12.2009, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
83'
Д. Воган
90+2'
С. Пиенаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
Желтая карточка
С. Пиенаар
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Пиенаар
Пас отдал
Я. Айегбени
+2
Желтая карточка
Т. Мирс
Замена
Р. Блэйк
️️️️
У. Эллиотт
ГОЛ! 1:0!
Д. Воган
Пас отдал
М. Феллайни
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
С. Томпсон
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
М. Дафф
Замена
К. Кальвенес
️️️️
Д. Наджент
Вторая желтая
С. Джордан
Замена
Ф. Невилл
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
У. Эллиотт
Травма
Т. Кэхилл
Желтая карточка
А. Бикей
Желтая карточка
С. Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
17
Тим Кэхилл
(К)
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
2
Грэм Александер
(К)
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ПП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
9
Джеймс Воган
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
3-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
2
Хибберт
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
24
Айегбени
4-4-2
1
Йенсен
4
Мирс
4
Дафф
3
Бикей
25
Джордан
15
Эллиотт
29
МакДональд
2
Александер
33
Иглс
26
Флетчер
35
Наджент
17
Кэхилл
18
Невилл
18
Невилл
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
9
Воган
9
Воган
14
Билялетдинов
26
Флетчер
30
Томпсон
30
Томпсон
26
Флетчер
35
Наджент
3
Кальвенес
3
Кальвенес
35
Наджент
15
Эллиотт
17
Блэйк
17
Блэйк
15
Эллиотт
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Остались в запасе
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
4
Джои Гудьонссон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Эвертон - Бернли
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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